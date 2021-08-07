مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون الودية بتحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 7-8-2021.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون على ملعب أولد ترافورد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، 13:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بشكلٍ حصري على قناة مانشستر يونايتد، المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات W1 على تردد 11483، بمعدل ترميز 4000، واستقطاب عمودي.

تعد مواجهة مانشستر يونايتد لفريق ايفرتون، هي الرابعة والأخيرة، ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، حيث لعب مباراته الأولى أمام ديربي كاونتي يوم 18 يوليو، وفاز بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر مانشستر يونايتد في المباراة التحضيرية الثانية بشكل مفاجئ أمام كوينز بارك رينجرز بنتيجة (4-2)، قبل أن يتعادل أمام برينتفورد بنتيجة (2-2)، في آخر لقاء له.

ويعود الشياطين الحمر إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 4-0 ايفرتون

ودية – تحضيرات الموسم الجديد

ملعب أولد ترافورد

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 8 | هدف تقدم مانشستر يونايتد “جرينود”

الدقيقة 15 | هدف مانشستر يونايتد الثاني “هاري ماجواير”

الدقيقة 29 | هدف مانشستر يونايتد الثالث “برونو فرنانديز”

الدقيقة 2+ 90 | هدف مانشستر يونايتد الرابع “دالوت”