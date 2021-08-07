بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في مؤجلات الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في مؤجلات الدوري المصري، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021.

ويستضيف ستاد الاهلي we السلام هذه المواجهة الصعبة بعد مُعادلة المارد الأحمر لنفس رصيد نقاط الزمالك الأسبوع الماضي، واشتعال المنافسة بينهما على المركز الأول بفارق الأهداف.

ويُدير المباراة الحكم الدولي المصري أمين عمر الذي أدار مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري هذا الموسم، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 يوم 10 مايو الماضي.

كما أدار أمين عمر مباراة واحدة لفريق سيراميكا كليوباترا ضد سموحة يوم 2 يناير 2021 انتهت بالتعادل السلبي، لحساب الجولة الخامسة المؤجلة منذ بداية الموسم.

وأشهر الحكم أمين عمر 4 بطاقات حمراء هذا الموسم، واحتسب 5 ركلات جزاء، ومكث أمين عمر دون تحكيم أي مباراة في الفترة من 10 مايو حتى 27 يونيو الماضي عندما انتصر الاسماعيلي 3/صفر على سموحة، وتوقف كذلك عن تحكيم أي مباراة على مدار شهر يوليو.

ما هو موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا؟

تنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستلعب المباراة في درجة حرارة مرتفعة للغاية، ستتراوح ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية، على ملعب السلام شرق العاصمة القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا والمعلق؟

تُنقل مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا على شاشة قنوات أون تايم سبورت، القناة الأولى، بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، الذي حصل على المباراة بعد ساعات قليلة من تكليف المعلق أيمن الكاشف بها.

وكانت مباراة الذهاب بين الاهلي وسيراميكا هذا الموسم، قد انتهت بفوز رفاق محمد شريف بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة على ستاد السويس الجديد يوم 8 يناير 2021، وجاءت الثنائية في الدقيقتين 79 و96 عن طريق محمود كهربا ووليد سليمان.

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