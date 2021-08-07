مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة في بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021، لحساب الجولة الـ28.

يخوص الزمالك لقاء هام وقوي أمام غزل المحلة على ستاد الاسكندرية وعينه على تحقيق الفوز من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بالأضافة الى الثأر من الهزيمة أمام الفلاحين في لقاء الذهاب.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة خلف غريمه التقليدي الاهلي المتصدر بفارق النقاط بعد فوزه في لقائه المؤجل أمام وادي دجلة الاسبوع الماضي، وخاض الأبيض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

ولعب الزمالك مباراتين وديتين خلال توقف الدوري المصري بسبب تواجد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وفاز فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت الاثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها أيضًا بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، والفريق في حاجة الى الفوز من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط ودخول المنطقة الآمنة، ولعب الفلاحين 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض لتسع هزائم.

كان الزمالك قد فاز في الجولة الماضية على مصر المقاصة بهدف دون مقابل، بينما تعادل غزل المحلة على ملعبه أمام الاتحاد السكندري 1-1.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم “أحمد الغندور”.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.