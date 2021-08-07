شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل واسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم للرجال بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 7-8-2021.

ويدير لقاء البرازيل واسبانيا، الحكم الأسترالي “كريس بيث”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

تحصل منتخب البرازيل على ضربة جزاء في الدقيقة (35)، بعد تدخل قوي للغاية من الحارس أوناي سيمون على المهاجم ماتيوس كونها، حينما خرج من مرماه في محاولة لإبعاد عرضية كلاودينيو من ضربة حرة مباشرة.

وأضاع ريتشارليسون دي اندرادي ضربة الجزاء، ليفوت على منتخب البرازيل فرصة التقدم في النتيجة، بعدما سدد ضربة الجزاء بقدمه اليمنى أعلى من المرمى.

ولكن منتخب البرازيل نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، سجله المهاجم ماتيوس كونها في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاء الهدف بعدما أرسل الجناح كلاودينيو عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى دانييل ألفيس على الزاوية البعيدة ليعيدها بعرضية عالية للغاية، نجح كونها في ترويضها بمهارة من بين مدافعي اسبانيا داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة بباطن القدم في شباك يوناي سيمون.

وفي الشوط الثاني، كاد ريتشارليسون يعوض ضربة الجزاء المهدرة بتسجيل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة (55)، بعدما تلقى تمريرة من كونها داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع إيريك جارسيا بمهارة كبيرة، قبل أن يسدد كرة تصدى لها سيمون بمساعدة العارضة ليبعدها باو توريس إلى الركنية.

وعاقب ميكيل اويارزابال البرازيليين في الدقيقة (61)، بتسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة، حين قابل عرضية كارلوس سولير من الجهة اليمنى بتسديدة على الطائر استقرت في شباك الحارس سانتوس.

وحرمت العارضة منتخب اسبانيا من تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (85)، بعدما ردت عرضية مباغتة للحارس من الظهير الأيمن أوسكار جيل.

وبعدها بدقيقتين فقط، وقفت العارضة مرة أخرى في وجه المنتخب الاسباني، حينما تصدت لتسديدة بريان جيل الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويدخل المنتخبين الأشواط الإضافية.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2020