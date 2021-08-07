مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في بث مباشر يلا شوت كأس الدرع الخيرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي كأس الدرع الخيرية 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 7-8-2021.

يواجه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “مانشستر سيتي”، نظيره ليستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، في أولى معارك الألقاب في إنجلترا هذا الموسم 2021/2022.

وتمكن ليستر سيتي من رفع كأس الدرع الخيرية مرة واحدة فقط من قبل، وكانت على حساب ليفربول في عام 1971، بينما حقق مانشستر سيتي اللقب 6 مرات، آخرها في 2019.

ويتصدر مانشستر يونايتد سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقب، آخرها في 2016، بينما يأتي حامل اللقب آرسنال في المرتبة الثانية برصيد 15 لقب، ويأتي ليفربول في المركز الثالث بـ 10 ألقاب، يليه إيفرتون بـ7 ألقاب.

وتعد مهمة ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز أمام السيتيزنس شاقة للغاية، حيث خسروا أربعة من المواجهات الخمسة السابقة أمام رجال بيب جوارديولا.

واللافت للنظر، أن شباك فريق ليستر سيتي اهتزت بعد الدقيقة (65) ضد مانشستر سيتي، في جميع تلك المباريات الخمس، مما يشير إلى أنه قد يصبح أكثر عرضة للخطر مع مرور الدقائق.

بينما سجل مانشستر سيتي الهدف الافتتاحي قبل الدقيقة (15)، في كل من المباراتين السابقتين بكأس الدرع الخيرية (2018 و2019)، وفي كلتا المناسبتين حققوا اللقب.

ويدير لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، الحكم الإنجليزي “بول تيرني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة STV HD الأسكتلندية المفتوحة على القمر الصناعي Astra 2A/2B/2D.