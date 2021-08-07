تفاصيل نهاية شهر العسل بين ميسي وبرشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهى عهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة الإسباني، وبات على مسافة أيام من إعلان اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



ولكن ما الذي جرى بين خورخي ميسي والد ووكيل أعمال "البرغوث" وإدارة البرسا، وأسفرت عن هذه النهاية الحزينة للنجم الأرجنتيني وعشاق البلوغرانا؟



البداية كانت مع اتفاق قبل أسابيع على تمديد العقد الذي كان ينتظر توقيع "البولغا" وحتى رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا، وكان يشيع أجواء إيجابية حتى صباح الخميس الماضي.



ولكن برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الرياضي الشهير (El Chiringuito) كشف بالتفاصيل ما جرى في كواليس النقاش.



ويروي البرنامج أن وصول ميسي ووالده برشلونة كان بنية توقيع العقد مع خصم 40% من راتبه، لكن عندما وصل خورخي إلى النادي فوجئ بأن رافائيل يوستي النائب الأول للابورتا يطلب منه مزيدا من التضحية وأن يخصم بـ 70% من راتبه، الأمر الذي ترك والد ميسي مصدوما ومستاء.



وتابع أن خورخي قال ليوستي "هل تمزح؟ الأمر لا علاقة له بالمال، ابني قدم بالفعل تضحية كبيرة ووافق على خصم كبير من راتبه، تناقشنا قبل شهرين ووصلنا إلى اتفاق ومن المفترض أن يُعلن عنه غدا (أمس الجمعة)".



وختم "هل تفعلون هذا بنا؟ لم أكن أتوقع هذا منكم".



وامتد غضب خورخي واتهم لابورتا باستخدام صاحب الرقم "10" من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية.



المصدر: الصحافة الإسبانية