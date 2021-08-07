بعد تأهلها وضمان ميدالية لمصر والمنافسة على الذهبية.. فريال أشرف تبكي على الهواء وتوجه رسالة «مؤثرة» لوالدتها.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - نجحت فريال أشرف في تحقيق التأهل إلى نهائي، منافسات وزن +61 كجم،بعد التغلب على صوفيا بيرولتسيفا، لاعبة كازاخستان، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد طوكيو 2020، لتضمن ذهبية أو فضية جديدة للبعثة المصرية، التي حققت بالفعل فضية وأربع برونزيات.

وتأهلت المصرية فريال أشرف إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كجم سيدات، لتضمن ميدالية جديدة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكانت فريال حققت الفوز في أول مباراتين بالجموعة الثانية على الصين وسويسرا، وخسرت المباراة الثالثة أمام إيران وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبذلك ضمنت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية، ميدالية برونزية على الأقل لمصر مع ضمان التأهل لنصف النهائي رسميا.

ويضمن كل لاعب يتأهل إلى نصف النهائي، الحصول على ميدالية برونزية على الأقل في الكاراتيه.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

وسترفع بذلك مصر رصيد ميدالياتها في أولمبياد طوكيو إلى 5 ميداليات.