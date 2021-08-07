بعد خسارة برونزية طوكيو.. الرئيس السيسي يوجه 3 رسائل لمنتخب مصر لكرة اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 رسائل لمنتخب مصر لكرة اليد بعد نهاية مشوارهم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد خسر الميدالية البرونزية لصالح إسبانيا في ختام المشاركة بالأولمبياد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقال الرئيس السيسي في رسالته " أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠".

وأضا السيسي: "كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية".

واختتم "متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".