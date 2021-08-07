معلومات تهمك عن فريال أشرف الفتاة الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020

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القاهرة - سامية سيد - توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد الفوز على لاعبة أذربيجان 2/9 في المباراة الأخيرة. ورفعت فريال رصيد مصر إلى 6 ميداليات فى البطولة.

أهم المعلومات عن فريال أشرف البطلة الذهبية

- تبلغ من العمر 21 عاما حيث إنها مواليد 1999

- بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية

- لديها من الأشقاء اثنان وهى البنت الوحيده

- أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه

- أول فتاة مصرية وأفريقية وعربية تتوح بذهبية أولمبية فى الكاراتيه

- حققت الكثير من البطولات

منها....

فضية الدورى العالمى بالصين

برونزية بطولة أفريقيا 2018 برواندا

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية الدورى العالمى بدبى 2019

ذهبية بطولة افريقيا 2020

فضية الدورى العالمى بفرنسا 2020

فضية الدورى العالمى بتركيا 2021