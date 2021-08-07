شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى لـ"فراعنة اليد": أنتم فخر الرياضة المصرية ونرفع لكم القبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن منتخب مصر لكرة اليد فخر الرياضة المصرية حتى بعد إخفاقه فى الحصول على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، فخورون بفراعنة اليد حتى بعد ضياع الميدالية البرونزية، هذا المنتخب هو فخر الرياضة المصرية، قدم أداءً رجوليا وأمتع المصريين واستحق رفع القبعة".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "رحلة فراعنة اليد فى الأولمبياد كانت صعبة للغاية وواجهوا منتخبات عالمية وقوية ومع ذلك ظهروا بأداء رائع وغاب عنهم التوفيق فى لقاء اليوم".

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.

وأنهى أحمد الأحمر مشواره الدولى مع منتخب الفراعنة بتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد رابع الأولمبياد، فى ظل إعلانه مسبقا الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية.