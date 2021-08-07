شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تحقق أول ذهبية لمصر فى الأولمبياد بعد غياب 24 عامًَا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 24 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 فى قبل النهائي..