شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين فى الرابعة عصراً، بفندق الإقامة قبل التوجه لاستاد الإسكندرية لمواجهة غزل المحلة.
ومن المقرر أن يعلن كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة المحلة خلال تلك المحاضرة، لا سيما أن المدرب رفض الإعلان عن قائمة المباراة وفضل الكشف عن التشكيل قبل المباراة مباشرة نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى
يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.