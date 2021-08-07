الجزيرى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين فى الرابعة عصراً، بفندق الإقامة قبل التوجه لاستاد الإسكندرية لمواجهة غزل المحلة.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة المحلة خلال تلك المحاضرة، لا سيما أن المدرب رفض الإعلان عن قائمة المباراة وفضل الكشف عن التشكيل قبل المباراة مباشرة نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..