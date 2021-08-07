شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحمد الجندى لليوم السابع: تأجيل الأولمبياد ساهم فى التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت والدة اللاعب أحمد الجندى، بطل الخماسى الحديث، أن نجلها قرر تأجيل دراسته فى الهندسة من أجل الاستعداد لدورة الأولمبياد بطوكيو.

وأضافت والدة اللاعب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أحمد تحدث معها اليوم قبل سباق الجرى، وقال إنه تعب واجتهد للوصول إلى التتويج، فقالت له من يتعب سيجازيه الله خيرا، وبالفعل توج بالفضية، ولكنه لم يتحدث معها حتى الآن حيث تواصل معها مدربوه ولكنه مشغول بالتتويج الآن.

وأشارت "الأستاذة منى" إلى أن تأجيل الأولمبياد بسبب كورونا العام الماضى جاء فى مصلحته، خاصة أن درجة الاستعداد للبطولة أصبحت بشكل أقوى وأفضل.

واختتمت والدة اللاعب حديثها مؤكدة أن هذا الإنجاز نتيجة تعب ومجهود طوال سنوات تكلل بالفضية الأولمبية الأولى، رغم أنه كان يصعب التنبؤ بنتيجة الخماسى خاصة قبل منافسات الفروسية لكنه استطاع ان يتوج فى النهاية.