شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبحث عن تحطيم رقم وليد أزارو مع الأهلى أمام سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحكم محمد شريف مهاجم الأهلى قبضته على قمة هدافى المسابقة للموسم الحالي، ليقترب من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز السادس لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدوري.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدف بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بعدما سجل هدفا فى فوز فريقه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 24 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

نجح محمد شريف نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر فى تحطيم رقم القناص عماد متعب مهاجم المارد الاحمر الاسبق بعد 13 عاماً، بعدما سجل هدفه رقم 17 فى شباك وادى دجلة بأخر ظهور بمسابقة الدوري،وعادل شريف رقم الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 17 ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف هذا الرقم بكثير، حيث يتبقى 7 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده

وجاءت قائمة الأكثر تهديفا للأهلي بمسابقة الدوري:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

محمد شريف (17) – 2020-2021

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999

محمد شريف ينفرد بصدارة هدافي الدوري

وانفرد محمد شريف، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 17 له هذا الموسم، وخلفه أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدف ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف ، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 44 مباراة، من بينها 27 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 24 هدفا، بواقع 17 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى. محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة. ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد. وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.

محمد شريف هداف من العيار الثقيل