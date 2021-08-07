شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمينة مرزوق لاعبة اليد: هوايتى القراءة وحلمى أصبح كاتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أمينة مرزوق لاعبة الكرة اليد السابقة فى نادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وأنهت مشوارها منذ شهرين فى اللعبة، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

قراءة الكتب .

مليش فى المطبخ ولكن ممكن أعمل مكرونة.

بوراك دينيز.

مفيش حد معين بصراحة.

كاتبة

لو الموضوع زاد عن كده أكيد هستخدم العنف .

مفيش حد معين

الكاجوال

لو رياضى هيكون أفضل.