شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمينة مرزوق لاعبة اليد: هوايتى القراءة وحلمى أصبح كاتبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى أمينة مرزوق لاعبة الكرة اليد السابقة فى نادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وأنهت مشوارها منذ شهرين فى اللعبة، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
قراءة الكتب .
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مليش فى المطبخ ولكن ممكن أعمل مكرونة.
من نجمك المفضل؟
بوراك دينيز.
من مطربك المفضل؟
مفيش حد معين بصراحة.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
كاتبة
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لو الموضوع زاد عن كده أكيد هستخدم العنف .
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
مفيش حد معين
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
لو رياضى هيكون أفضل.