شكرا لقرائتكم خبر عن على زين بعد خسارة برونزية اليد: أردنا إسعادكم ونعدكم بمواصلة القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب على زين، نجم المنتخب المصرى لكرة اليد المحترف فى صفوف برشلونة الإسبانى، عن حزنه لخسارة الميدالية البرونزية لصالح إسبانيا، مؤكدا أن بطولة طوكيو حلم عشناه جميعا، وكنا نريد إسعاد الشعب المصرى، متعهدا بالاستمرار فى القتال ومواصلة المشوار.



منتخب مصر لكرة اليد

وكتب على زين، عبر حسابه على موقع إنستجرام، "الحمد لله على كل شيء.. طوكيو 2020 حلم عشناه جميعًا وبذلنا ما فى وسعنا وأردنا إسعادكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، نعدكم بالاستمرار فى القتال ومواصلة الطريق".





وحصد منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 16 لصالح المنتخب الإسبانى، وسط تألق ملحوظ للاعبين، يحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد ممدوح هاشم، ومعهم أحمد الأحمر الذى تألق فى أول 20 دقيقة من اللقاء.

بينما يشهد الشوط الثانى تالق ملحوظ للاعب كريم هنداوى حارس الفراعنة و حسن قداح بعدما دفع به الإسبانى جارسيا فى الدقائق الأخيرة ، ولكنت الخبرات الأوروبية لها كلمة أخرى، ونجح منتخب اليد فى هذه البطولة فى تشريف كرة اليد المصرية و لكن فارق الخبرات الاوروبية كان لها عامل الخسارة فى لقاء اليوم .