شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر ينهى مشواره الدولى هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطى الـ100 هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، مشواره الدولى مع الفراعنة هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطيه الـ 100 هدف، فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية .

نجح أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بحصد المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، السبت، فى آخر مباراة دولية مع منتخب مصر فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.

وأنهى الأحمر مسيرته الدولية مع الفراعنة بشرف فى مباراة الوداع الدولى بعد سنوات عديدة من العطاء لمنتخب مصر.

ويمتلك أحمد الأحمر سجلا حافلا بالإنجازات مع الفراعنة، لا سيما أنه استطاع أن يواصل إنجازاته الدولية مع منتخب بلاده قبل إعلان الاعتزال الدولى بانتهاء الدورة الأولمبية الحالية، بعدما أصبح الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فى تاريخ الأولمبياد، بعدما تخطى رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق الذى كان فى صدارة الهدافين بـ77 هدفا، وذلك بعدما سجل فى مباراة منتخب اليد أمام اليابان بالدور الأول .

وشارك أحمد الأحمر في أربع أولمبياد متتالية من ضمنهما طوكيو، حيث أحرز فى أولمبياد أثينا 18هدفا فى 6 مباريات، بينما أحرز فى أولمبياد بكين 24 هدفا فى 5 مباريات، وفي أولمبياد ريو دى جانيرو أحرز 27 هدفا فى 5 مباريات ، فيما سجل فى الأولمبياد الحالية 36 هدف من 49 تصويبة بنسبهة 73% ويعتبر ثانى هدافين المنتخب فى الأولمبياد بعد يحى خالد صاحب الـ 38 هدفا.