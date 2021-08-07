شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه وتنافس على الذهبية فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل إلى نهائي منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 5/4 فى الدور نصف النهائى. وضمنت مصر ميدالية ذهبية أو فضية تضاف لرصيد مصر.

نجحت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل الى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.