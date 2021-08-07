شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر ينافس محمود عبد العزيز للعب بجوار طارق حامد أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس إسلام جابر، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمود عبد العزيز "زيزو" على مجاورة طارق حامد فى وسط الملعب، خلال مواجهة غزل المحلة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ودخل إسلام جابر حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، ليجرى الأخير مفاضلة بين جابر ومحمود عبد العزيز لمجاورة طارق حامد، فى ظل غياب إمام عاشور للإيقاف.

ورفض كارتيرون إعلان قائمة الزمالك أو الكشف عن ملامح التشكيل في مران الأمس، وفضل إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفنى، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة خلال المحاضرة الفنية التى سيعقدها فى فندق الإقامة بالإسكندرية، قبل التوجه لملعب المباراة.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.