الامارات | فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004

شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز بلادها مصر أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ السبت.

وتفوقت أشرف (22 عاماً) في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ بنتيجة 2-صفر. وكان المصارع كرم جابر آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في نسخة أثينا 2004.

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