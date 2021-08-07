الامارات | فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز بلادها مصر أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ السبت.
وتفوقت أشرف (22 عاماً) في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ بنتيجة 2-صفر. وكان المصارع كرم جابر آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في نسخة أثينا 2004.
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