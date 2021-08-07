الامارات | حارس الأهلي "وسم" في السعودية.. هل ينتقل الشناوي إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي "وسم" في السعودية.. هل ينتقل الشناوي إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضغطت أعداد كبيرة من جماهير النصر السعودي، على مجلس إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي المصري، محمد الشناوي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدشين جماهير النصر السعودي وسمًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطالبة بالتعاقد مع محمد الشناوي.

وأطلقت جماهير العالمي وسم #الشناوي مطلبنا يا_مسلي، في إشارة للمطالبة من رئيس النادي، مسلي آل معمر، بضرورة ضم الحارس الدولي المصري.

وجاء طلب الجماهير بالتعاقد مع الشناوي ردًا على تعاقد الهلال مع نجم وست بروميتش ألبيون، ماثيوس بيريرا.

وتداولت بعض جماهير النصر الوسم الخاص بمطالبة بالتعاقد مع الشناوي، مع نشر تغريدة الهلال، التي تم من خلالها الإعلان عن التعاقد مع بيريرا.

وبلغت قيمة صفقة بيريرا مع الهلال 80 مليون ريال سعودي.

وارتبط اسم محمد الشناوي بنادي النصر السعودي لتعويض رحيل الحارس الأسترالي، برادلي جونز، الذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

فيما أكدت قناة الأهلي الرسمية أن إدارة النادي لم تتلقى أي عروض رسمية بشأن احتراف حارس مرماها محمد الشناوي سواء لأندية أوربية أو عربية خلافا لما يقال في قنوات إعلامية مصرية بشأن العروض التي وصلت للأهلي بخصوص الاستغناء عن حارسه الدولي.

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا للشناوي، الذي يوصف بأنه حارس مصر الأول، بعد ظهوره الرائع في أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب المصري.

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