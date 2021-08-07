الامارات | ميسي يرد طلب نيمار ويختار رقم قميصه بنفسه في باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد طلب نيمار ويختار رقم قميصه بنفسه في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب صديقه البرازيلي نيمار بعدما عرض عليه الأخير ارتداء القميص رقم 10 الذي يلعب فيه مع الفريق الفرنسي حالياً غير أن "البرغوث" لم يوافق مفضلاً قميصاً برقم آخر.

وذكرت الصحف الإسبانية يتقدمها "ماركا" بأن نيمار حاول إقناع ميسي بمنحه قميصه بالرقم 10 ولكن النجم الارجنتيني رفض وقدم شكره للبرازيلي على اللفتة الرائعة"، مشيرة إلى أن ميسي سيختار الرقم 19 على الأرجح وهو الرقم الذي بدأ به مسيرته مع برشلونة.

وكان ميسي قد غادر برشلونة رسمياً بعد الاعلان الصادم من رئيس النادي خوان لابورتا الذي أكد فيه بأن "ميسي لن يكمل مشواره مع النادي الكاتالوني لأسباب اقتصادية وهيكلية تخص رابطة الدوري الإسباني".

بدوره، تلقف نادي باريس سان جيرمان الخبر وتوجه مباشرة لمفاوضة ميسي الذي تشير كل الصحف الاوروبية بأنه متجه إلى باريس ليلعب بجوار مواطنه دي ماريا وصديقه السابق ببرشلونة نيمار الذي سبق له اللعب معه في برشلونة بين عامي 2013 و2017.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال ميسي رسميا إلى باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحف الإسبانية.

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