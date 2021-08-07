شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فريال أشرف صاحبة الميدالية الرابعة لمصر بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

نرصد أهم المعلومات عن بطلة الكاراتيه صاحبة الميدالية الأولمبية الخامسة لمصر..

تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999

بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها

تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية

لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة

أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه

حققت الكثير من البطولات منها فضية الدورى العالمى بالصين

برونزية بطولة أفريقيا 2018 برواندا

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية الدورى العالمى بدبى 2019

ذهبية بطولة افريقيا 2020

فضية الدورى العالمى بفرنسا 2020

فضية الدورى العالمى بتركيا 2021