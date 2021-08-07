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معلومات تهمك عن أحمد الجندى البطل الفضى فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - توج أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى، بالميدالية الفضية الأولى لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 بمنافسات الخماسى الحديث، ليرفع رصيد البعثة إلى 6 ميداليات بعد الميدالية التى ضمنتها فريال أشرف لاعبة الكاراتيه.

 

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نرصد أهم المعلومات عن أحمد الجندى بطل الخماسى

 

 

يبلغ 21 عاما حيث انه مواليد عام 2000

يلعب لنادى الشمس 

يدرس بالأكاديمية البحرية 

له من الأشقاء 3، ولد وبنتان 

 

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حصل على لقب أفضل لاعب فى العالم فى الناشئين مرتين على التوالي 

 

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فاز بجائزة بن راشد آل مكتوم فى الابداع الرياضى 

 

توج عام 2018 بذهبية أولمبياد الشباب 

 

حاصل على ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا الثلاثية التاريخية

 

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توج ببرونزية بطولة العالم للكبار 

 

والده كان يمارس التنس ووالدته كرة اليد

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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