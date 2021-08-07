شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك عن أحمد الجندى البطل الفضى فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى، بالميدالية الفضية الأولى لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 بمنافسات الخماسى الحديث، ليرفع رصيد البعثة إلى 6 ميداليات بعد الميدالية التى ضمنتها فريال أشرف لاعبة الكاراتيه.

نرصد أهم المعلومات عن أحمد الجندى بطل الخماسى

يبلغ 21 عاما حيث انه مواليد عام 2000

يلعب لنادى الشمس

يدرس بالأكاديمية البحرية

له من الأشقاء 3، ولد وبنتان

حصل على لقب أفضل لاعب فى العالم فى الناشئين مرتين على التوالي

فاز بجائزة بن راشد آل مكتوم فى الابداع الرياضى

توج عام 2018 بذهبية أولمبياد الشباب

حاصل على ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا الثلاثية التاريخية

توج ببرونزية بطولة العالم للكبار

والده كان يمارس التنس ووالدته كرة اليد