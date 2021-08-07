شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه لكل لاعب فى منتخب اليد بعد حصد المركز الرابع بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر كل لاعب بمنتخب مصر لكرة اليد الحصول على مبلغ 200 ألف جنية مكافأة المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020، وفقا للائحة التكريم الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والتى تنص على حصول صاحب المركز الرابع على 200 ألف جنيه، وفى الألعاب الجماعية يحصل كل لاعب على 75 % من قيمة مبلغ التكريم، فضلا عن 4000 دولار قيمة الفوز فى الأدوار الإقصائية.

سطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.