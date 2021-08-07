شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن أسطورة اليد أحمد الأحمر بعد ختام مشواره الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى أمام إسبانيا بنتيجة 33 / 31 .

وأنهى أحمد الأحمر مشواره الدولى مع منتخب الفراعنة بتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد رابع الأولمبياد، فى ظل إعلانه مسبقا الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية.

ونرصد معلومات لا تفوتك عن أحمد الأحمر فى السطور التالية :

أحمد مصطفى الأحمر هو نجل مصطفى الأحمر نجم الزمالك السابق.

مواليد 27 يناير عام 1984 .

الأحمر شارك مع الزمالك من عام 2005 إلى 2012.

لعب فى صفوف الجيش القطري عام 2012 وحتى 2015 .

انضم لصفوف فلينسبورج الألمانى لمده 6 أشهر عام 2015 .

عاد مرة أخرى إلي نادى الزمالك 2015 وحتى الآن.

أحمد الأحمر اللاعب المصرى الذى شارك في بطوله أفريقيا للأندية و بطولة الأندية الأسيوية و بطولة أوروبا للأندية.

حقق كأس ألمانيا عام 2015 .

حقق لقب بطولة أسيا مع الجيش القطري مرتين بجانب الدورى و كأس ولي العهد و كأس الأمير.

حقق لقب بطولة أسيا مع أهلي جده السعودي مرتين.

حقق لقب بطولة أسيا مع السد اللبناني .

حقق مركز ثاني مع الكويت الكويتي و الوحدة السعودى.



حقق لقب أفريقيا العديد من المرات مع الزمالك و الأفريقى .

شارك في خمس دورات من بطولة العالم للأندية .

تأهل مع منتخب مصر إلى أربع دورات أوليمبية .

حصل على أفضل ظهير ايمن في أفريقيا.

حصل على أفضل لاعب في البطولة العربية .

حصل على العديد من القاب افضل لاعب في المباراة

أحمد الأحمر حطم كل الألقاب سواء عدد المشاركات الأولمبية أو الأهداف الدولية أو الألقاب الفردية .