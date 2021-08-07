شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أمين عمر مع الأهلى قبل إدارة مباراة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، في التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا باستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، مباراة الأهلى وسيراميكا للحكم الدولى أمين عُمر، فيما يساعده يوسف البساطى كمساعد أول، وهانى عبد الفتاح كمساعد ثان، ويتولى نادر قمر الدولة مهمة حكم تقنية الفيديو، على أن يُعاونه فيها الحكم حمادة الجلاوي، فيما سيكون محمد حسن حكمًا رابعًا، وذلك وفقًا للبيان الرسمى الصادر عن اتحاد الكرة.

وستكون مباراة الأهلى وسيراميكا رقم 15 للمارد الأحمر التى يديرها أمين عمر، حيث أدار 14 مباراة سابقة للمارد الأحمر كان آخرها فى القمة أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فاز الاهلى فى 9 مرات سابقة وخسر مرتين وتعادل فى ثلاثة لقاءات مع صافرة أمين عمر فيما احتسب 4 ضربات جزاء للأهلي، واحتسب عليه ركلة جزاء واحدة.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.