شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسيراميكا فى لغة الأرقام قبل مواجهة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على سيراميكا، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة تصدر قمة جدول المسابقة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

1_يحتل الأهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 22، فيما يحتل سيراميكا بقيادة مدربه هيثم شعبان المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 17 هدفاً، فيما يعد أحمد ياسر ريان لاعب الاهلى المعار لسيراميكا هو هداف الفريق الصاعد لدوري الاضواء والشهرة حديثاً برصيد 15 هدفاً.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 10 تمريرات سحرية، فيما يعد محمد ابراهيم صانع العاب سيراميكا هو أكثر من صنع أهداف للفريق الصاعد لدوري الاضواء والشهرة برصيد 4 تمريرات سحرية.

4_حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 27 مباراة خاضها بالدورى، فيما حصل سيراميكا على 9 ركلات جزاء فى 27 مباراة.

5_حصل لاعبو الأهلي على 34 كارت أصفر فى 27 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصل لاعبو سيراميكا على 74 كارت أصفر فى 27 مباراة بينما حصل 4 لاعبين على كروت حمراء.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان سيراميكا فى دوري الدرجة الثانية.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 27.10 مليون يورو مقابل6.15 مليون يورو لفريق سيراميكا.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، بينما سيراميكا يخوض موسمه الاول بدوري الاضواء والشهرة.

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة بينما لم يحقق سيراميكا انجازات حتى الان.

10_حقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

11_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما كهربا ووليد سليمان بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السويس الجديد فى 8 يناير 2021.

12_يستعيد الاهلى في مباراة الليلة جهود أربعة لاعبين هم محمد الشناوى وأكرم توفيق بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الاوليمبى وكذلك أيمن أشرف بعد انتهاء الايقاف ، فيما يغيب المغربى بدر بانون بسبب إصابته بكورونا ووليد سليمان للإصابة بمزق في العضلة الخلفية ، وتشمل الغيابات أيضا ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، فيما يغيب عن سيراميكا فى مواجهة الليلة وشادى حسين بعد عدم جاهزيته بسبب الإصابة التى لحقت به فى إصبع القدم خلال الأسابيع الماضية فضلا عن غياب صالح جمعة بسبب قطع وتر أكيلس ومحمود نبيل للإيقاف ودابو بسبب إصابة الكاحل.