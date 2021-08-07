شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون وفنانون لأبطال كرة اليد: فخورون بكم والمستقبل والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة والفن على توجيه التحية والشكر لمنتخب كرة اليد المصرى بعد تحقيقه المركز الرابع فى منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" رغم الخسارة من إسبانيا 33/31 وخسارة الميدالية البرونزية.

محمد ناجى جدو، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، كتب عبر حسابه على تويتر، "شكرا أبطال منتخبنا لليد.. فخورون بكم"، وقال أيمن يونس: "هزيمة وخسارة ميدالية، لكن فى عيونا أبطال".



جدو

فيما كتب الفنان نبيل الحلفاوى، "حققتم يا أبطال أقصى ما يمكن حاليا، اختراق المربع الذهبى المحتكر أوروبيا هو أمر لو تعلمون عظيم"، مضيفا: "اليد ليس فيها مفاجآت، الإسبان أقوى دفاعيا وأسرع ويستحقون المركز الثالث، مصر بين القوى العظمى فى كرة اليد بين السبعة الكبار، قفزتم بنا إلى الرابع عالميا".



أيمن يونس

وقال الفنان يوسف الشريف، "هارد لك رجالة اليد، فخورون بكم والقادم أفضل بإذن الله"، وقال الشاعر الغنائى أمير طعيمة، "والله مش عارف نفرح ولا نزعل، بس الأكيد فريق كبير وماشى فى الطريق الصحيح وعملتم مجهود كبير والمستقبل ليكم إن شاء الله.. الحمد لله".



نبيل الحلفاوى

وحصد منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .



يوسف الشريف

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 16 لصالح المنتخب الإسبانى، وسط تألق ملحوظ للاعبين، يحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد ممدوح هاشم، ومعهم أحمد الأحمر الذى تألق فى أول 20 دقيقة من اللقاء.



أمير طعيمة

بينما يشهد الشوط الثانى تالق ملحوظ للاعب كريم هنداوى حارس الفراعنة و حسن قداح بعدما دفع به الإسبانى جارسيا فى الدقائق الأخيرة ، ولكنت الخبرات الأوروبية لها كلمة أخرى، ونجح منتخب اليد فى هذه البطولة فى تشريف كرة اليد المصرية و لكن فارق الخبرات الاوروبية كان لها عامل الخسارة فى لقاء اليوم .