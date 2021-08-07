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حسام البدرى يستقر على استدعاء 5 محترفين للمنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجارى، ويستدعي المنتخب الخماسي محمد صلاح لاعب ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.

 

وقرر حسام البدرى انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .

 

ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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