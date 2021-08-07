شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يستقر على استدعاء 5 محترفين للمنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجارى، ويستدعي المنتخب الخماسي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.

وقرر حسام البدرى انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .

ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.