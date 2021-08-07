شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أفشة يروي مُكالمة لم يستوعبها قبل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد مجدى "أفشة" نجم الأهلى كواليس بداية مفاوضاته مع النادى الأهلى قبل عدة سنوات قائلاً، "بدأت القصة قبل عدة مواسم بمكالمة من علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية للأهلى وقتها، كنت فى السيارة مع صديقين لي، وأخبرنى ميهوب بأننى سأكون لاعباً فى الأهلى الموسم التالي".

وأضاف أفشة فى تصريحات تلفزيونية سابقة، "وقتها قابلت مكالمة علاء ميهوب بحالة من عدم التصديق، حلمى كان اللعب للأهلي، لكننى لأم أستوعب الأمر وقتها .

وتابع أفشة، "بعد ذلك قابلت ميهوب وسيد عبدالحفيظ ومحمد يوسف بعد مباراة ضد الأهلي، وأخبرنى عبدالحفيظ بأننى سأكون مع الفريق فى الموسم التالي".

وواصل لاعب إنبى الأسبق، "حدث اختلاف مادى بين الأهلى وإنبي، وتدخل بيراميدز بعرض أموالا كثيرة لم يستطع النادى البترولى رفضها فإنتقلت لنادى بيراميدز قبل أن أرحل فى صيف 2019 للأهلي.