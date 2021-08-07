شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لاعبى الزمالك من "مغامرات" الفلاحين بعد لدغة الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبى فريقه من مغامرات غزل المحلة والتى لا تتوقف أمام الكبار، خاصة أن خالد عيد المدير الفنى للفلاحين يُجيد إدارة تلك المباريات ونجح فى تعطيل الزمالك فى مواجهة الدور الأول والتى انتهت بفوز المحلة بهدفين مقابل هدف.

وشدد كارتيرون على لاعبى فريقه التركيز طوال شوطى البمباراة، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل العودة لاعتلاء قمة جدول ترتيب الدورى، والتى يعتليها الأهلى حاليًا بفارق الأهداف، بعدما تساوى مع الزمالك فى عدد النقاط ووصل إلى النقطة 61.

وطالب المدير الفنى للزمالك لاعبى فريقه ضرورة التأمين الدفاعى وعدم الاستعجال فى هز شباك الفلاحين، وخوض المباراة على مراحل حتى العبور بها لبر الأمان.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة خلال المحاضرة الفنية التى سيعقدها فى فندق الإقامة بالإسكندرية، قبل التوجه لملعب المباراة.

ورفض كارتيرون إعلان قائمة الزمالك أو الكشف عن ملامح التشكيل في مران الأمس، وفضل إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.