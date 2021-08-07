"إنجاز تاريخي" .. الجندي يحقق فضية مصر الأولى بطوكيو ويمنح مصر رقماً غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دخل أحمد الجندي بطل مصر في رياضة الخماسي الحديث التاريخ من أوسع أبوابه بعودة ملحمية في منافسات لعبته منحته الميدالية الفضية .

واحتل الجندي المركز 13 في الترتيب العام بعد انتهاء مسابقات الفروسية، ليعود من بعيد ويدخل في منافسة شرسة مع البريطاني جو تشونج الذي فاز بالميدالية الذهبية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكوري الجنوبي جون وونجتاي.

وحقق الجندي أول ميدالية فضية لمصر بأولمبياد طوكيو و أول فضية لعربي ومصري وأفريقي في الأولمبياد في لعبة الخماسي الحديث ورفع عدد رصيد مصر من الميداليات إلي 6 وهو أكبر حصيلة ميداليات أولمبية في تاريخ مصرمنذ مشاركتها في الحدث العالمي.