بالمواعيد والقنوات الناقلة.. كيف تتابع مباراتي الزمالك والأهلي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الدوري المصري على موعد اليوم السبت مع مباراتين هامتين في صراع الأهلي والزمالك على حسم لقب الدوري.

ويلتقي الزمالك نظيره غزل المحلة على استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.

وتبُث مباراة الزمالك ونظيره غزل المحلة، على قناة أون تايم سبورت 1 فيما سيبدأ الإستديو التحليلي الخاصة باللقاء في تمام الخامسة يديره الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في حضور أيمن يونس ووليد صلاح الدين وحازم إمام، بينما سيُعلق على المباراة بلال علام.

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من بطولة دوري WE.

وتُبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 2؛ حيث سيبدأ الإستديو التحليلي للمباراة في تمام السابعة يديره الإعلامي سيف زاهر في حضور طه إسماعيل، عبد الظاهر السقا ومحمد فضل، فيما سيُعلق على اللقاء محمد الكواليني.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته.