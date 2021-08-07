بالأرقام.. لماذا خسر منتخب مصر لليد البرونزية أمام إسبانيا "العجوزة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فقد منتخب اليد المصري الميدالية الأولى في تاريخ مصر في الألعاب الجماعية بالأولمبياد بالهزيمة أمام إسبانيا 31- 33 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت صباح اليوم السبت.

ويرجع الفضل الأول وراء فوز المنتخب الإسباني إلى ضمه 7 لاعبين على مشارف الاعتزال الدولي إلى الهجوم الخاطف ثم أخطاء منتخب مصر في فقد الكرات أثناء الهجمات.

وعكست أرقام المباراة سبب تفوق إسبانيا حيث قام الماتادور بـ 7 هجمات خاطفة سجل منها 6 أهداف، في حين سجل الفراعنة هدفا واحدا من هجمة خاطفة فقط.

الرقم السلبي لمصر أيضاً هو فقد الكرات في الهجمات حيث وصل إجمالي الكرات المقطوعة والأخطاء في استلامها إلى 10 وهو ما استغله الهجوم الإسباني، سواء أثناء وجود المرمى خالياً أو في الانفرادات.

وتفوق منتخب مصر في التسجيل من الاختراقات، حيث سجل الفراعنة 8 أهداف من 11 اختراقا مقابل 3 أهداف من 4 للمنافس.

ولم يستغل منتخب مصر إيقاف الدقيقتين الذي تعرض له المنتخب الإسباني 4 مرات، في حين تعرض الفراعنة مرتين لنفس العقوبة.

وجاءت باقي الأرقام متقاربة حيث قام المنتخبان بـ46 هجمة سجل منها الإسبان 33 هدفا في مقابل 31 لمنتخب مصر.

وتصدي بيريز جونزالو، حارس إسبانيا، لـ9 هجمات من 39 فيما تصدى محمد عصام الطيار وكريم هنداوي إلى 11 هجمة من 44.

وسجل أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر وقائده 7 أهداف من 9 تسديدات، ومحمد ممدوح هاشم نفس العدد من الأهداف من 8 تسديدات وهما الأكثر تسجيلاً للفراعنة في المباراة، فيما سجل أليكس جوميز، نجم المنافس، 8 أهداف من 9 تسديدات.