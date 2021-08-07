"المستقبل لمصر".. لاعب منتخب اليد يتحدث بعد خسارة برونزية الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن ما حققوه الفريق في أولمبياد طوكيو 2020 مجرد بداية، مشيراً الى أن الفريق لعب مباراة جيدة أمام منتخب قوي.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد، الميدالية البرونزية لصالح منتخب إسبانيا.

وقال يحيى خالد في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" "لعبنا مباراة أفضل أمام إسبانيا، لقد كانوا محظوظين خصوصاً في الدقائق الأخيرة، رغم النقص العددي سجلوا أهدافاً لم يكن لتسكن شباكنا".

وتابع "إسبانيا منتخب كبير ولديهم خبرات، معظم جيل إسبانيا سيعتزل بعد الأولمبياد، نحن كنا نستحق الميدالية، وكذلك إسبانيا، منتخب قوي وتعبوا كثيرا ويستحقوا الفوز".

وأضاف "أقول للشعب المصري، تلك مجرد بداية، سنتواجد هنا مستقبلاً، أول مرة نلعب نصف نهائي ومباراة ثالث ورابع، إن شاء الله نتواجد بين الكبار بشكل مستمر".

وأكمل "منتخب مصر لكرة اليد لديه لاعبين شباب وصغار في السن، أشعر أننا مازلنا في مرحلة البناء ولسنا في ختام المشوار، لدينا مزيد من الوقت لتحقيق المزيد".

واختتم "أتمنى أن يظل الشعب المصري خلفنا ويساندنا ونلقى نفس الدعم، إن شاء الله سنصل لما هو أبعد في المستقبل".