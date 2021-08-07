بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة وحزن لاعبي يد مصر بعد خسارة البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سيطرت حالة من الحزن والحسرة على لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد عقب خسارتهم فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وهُزم المنتخب الوطني خلال المباراة التي جمعته صباح اليوم السبت بنظيره الإسباني لتحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة 33 - 31.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتأخر المنتخب الوطني لكرة اليد 19-16 أمام نظيره الإسباني.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد صعد لمباراة تحديد المركز الثالث في الأولمبياد عقب هزيمته أمام نظيره الفرنسي في مباراة دور نصف النهائي.