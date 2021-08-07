بالفيديو.. أحمد الأحمر يبكي على الهواء بعد خسارة برونزية اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عبر أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن حزنه بعد خسارة الفراعنة لمباراة الميدالية البرونزية أمام منتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني، في مباراة الميدالية البرونزية بنتيجة (33-31).

وقال الأحمر في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "والله الطبيعي فريق قوي، نحن وصلنا نصف نهائي، هذا لم يحدث من قبل، تكسب أكثر من فريق أوروبي، بالطبع زعلانين".

ولم يستطع الأحمر إكمال الحديث التلفزيوني مع جمال جبلي مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، واعتذر له عن عدم إكمال الحوار باكياً: "مش هقدر أتكلم".