مشاهدة مباراة البرازيل واسبانيا في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة البرازيل واسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 7-8-2021.

يستضيف استاد يوكوهاما الدولي الذي افتتح في 1 مارس 1998، واستقبل بعض مباريات كأس العالم 2002، المباراة النهائية للألعاب الأولمبية السابعة والعشرين في كرة القدم للرجال بين البرازيل واسبانيا.

ستكون هذه هي خامس مباراة يتنافس فيها منتخب من أمريكا الجنوبية ضد منتخب أوروبي على الميدالية الذهبية، ولم تحقق البرازيل بشكلٍ خاص أي فوز في النهائيات الأولمبية ضد دول القارة العجوز حتى الآن.

ويأمل منتخب البرازيل الاولمبي تكرار إنجاز ريو دي جانيرو 2016، بالحصول على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي، بعدما نال الميدالية الفضية مرتين لوس أنجلوس 1984، وسيئول 1988، كما حصد البرونزية مرتين ايضًا بكين 2008، وأتلانتا 1996.

ويعد ظهور منتخب البرازيل في الدور النهائي هو الثالث على التوالي بعدما فاز على المكسيك في نصف النهائي بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

في المقابل، يطمح منتخب اسبانيا الاولمبي في الحصول على الميدالية الذهبية الثانية في تاريخه، بعدما تحصل عليها مرة واحدة حين استضاف الأوليمبياد في برشلونة عام 1992.

ويخوض منتخب اسبانيا النهائي الأولمبي الرابع، بعد فوزها في نصف النهائي في الوقت الإضافي على اليابان، بهدف ماركو أسينسيو، ليثبتوا أنهم أسياد الضربات المتأخرة، بتسجيل سبعة من أهدافهم الثمانية في البطولة في طوكيو 2020، بعد الدقيقة (60).

ويدير لقاء البرازيل واسبانيا، الحكم الأسترالي “كريس بيث”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل واسبانيا، على قناة بي إن سبورتس 7، كما نقل على قناة بين سبورت كونيكت، والكأس القطرية.