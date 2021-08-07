نتيجة مصر واسبانيا لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020.. اللاروخا تحرم الفراعنة من البرونزية

تعرف على نتيجة مباراة مصر واسبانيا لـ كرة اليد في تحديد المركز الثالث -الميدالية البرونزية- بمنافسات اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 7-8-2021، والتي أقيمت على صالة يويوغي ناسيونال ستاديوم.

حرم منتخب اسبانيا لكرة اليد نظيره المصري من تحقيق أول ميدالية أولمبية بمنافسات كرة اليد، بعدما فاز عليه في مباراة تحديد المركز الثالث.

واحتلت مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا المركز، ليحطم الرقم القياسي الأفضل في تاريخ الفراعنة، حينما احتلوا المركز السادس في أولمبياد أتلانتا 1996.

وتأخر المنتخب المصري أمام اسبانيا بفارق 3 أهداف في الشوط الأول (16-19)، حيث أضاع أولاد النيل العديد من الفرص بغرابة شديدة.

وفي الشوط الثاني، دخل الحارس كريم هنداوي بدلًا من محمد الطيار ونجح في إعادة المنتخب المصري لأجواء المباراة بتصدياته الرائعة، ولكن في النهاية تمكن منتخب اسبانيا من حسم اللقاء لصالحه بفارق هدفين (31-33).

وخسر منتخب مصر أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة (23-27)، بينما خسرت إسبانيا أمام بطلة العالم “الدنمارك”، بنفس النتيجة (23-27)، وذلك يوم الخميس الماضي 5 أغسطس.

وتواجه منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب اسبانيا في الأولمبياد مرتين، فاز فيهما الماتادور، الأولى في دورة برشلونة 1992، انتهت بنتيجة (18-23)، واحتل الفراعنة المركز 11 في المشاركة الأولمبية الأولى، أما اللقاء الثاني في أتلانتا 1996، وانتهت بنتيجة (19-20).

الجدير بالذكر، أن آخر مباراة جمعت مصر واسبانيا قبل مواجهة اليوم، كانت ودية، وأقيمت قبل حوالي شهر، وبالتحديد في يوم 29-6-2021، وانتهت بفوز اللاروخا بنتيجة (30-29).