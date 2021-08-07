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الامارات | أخطاء الفراعنة تمنح المنتخب الإسباني برونزية اليد في أولمبياد طوكيو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرمت أخطاء التمرير وعدم الدقة والتركيز في إنهاء العديد من الهجمات المنتخب المصري لكرة اليد من إحراز ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ اثر خسارته 33 / 31 أمام نظيره الإسباني اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة كرة اليد (رجال) ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020).

وأحرز المنتخب الإسباني ، بطل العالم مرتين سابقتين ، الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية.

واستغل المنتخب الإسباني أخطاء التمرير في الهجوم المصري وبعض الثغرات في دفاع الفراعنة وأنهى الشوط الأول لصالحه 19 / 16 .

ورغم الأداء القوي لأحفاد الفراعنة في الشوط الثاني ، ظل الأخطاء نفسها حاضرة لتمنح الفوز لإسبانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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