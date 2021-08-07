شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 11358 إصابة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المغربية امس تسجيل 11 ألفا و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8916 حالة شفاء و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



و نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة في المغرب قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 676 ألفا و683 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 598 ألفا و958 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10163 حالة.