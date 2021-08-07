شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر باكيًا بعد خسارة الفراعنة من إسبانيا: "إحنا اتكسرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهمر أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى البكاء بعد الخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية.

وأجرى أحمد الأحمر حديثا تليفزيونيا عقب المباراة، عبر خلاله عن حزنه الشديد بعد الخسارة قائلاً: "إحنا اتكسرنا"، ثم انهمر اللاعب فى البكاء ولم يستطع استكمال حديثه وانسحب من أمام الكاميرات.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 16 لصالح المنتخب الإسبانى، وسط تألق ملحوظ للاعبين، يحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد ممدوح هاشم، ومعهم أحمد الأحمر الذى تألق فى أول 20 دقيقة من اللقاء.

بينما يشهد الشوط الثانى تألقا ملحوظا للاعب كريم هنداوى حارس الفراعنة وحسن قداح بعدما دفع به الإسبانى جارسيا فى الدقائق الأخيرة ، ولكنت الخبرات الأوروبية لها كلمة أخرى .

و نجح منتخب اليد فى هذه البطولة فى تشريف كرة اليد المصرية و لكن فارق الخبرات الاوروبية كان لها عامل الخسارة فى لقاء اليوم.