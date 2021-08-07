شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك فى محاضرة قبل مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة خلال المحاضرة الفنية التى سيعقدها فى فندق الإقامة بالإسكندرية، قبل التوجه لملعب المباراة.

ورفض كارتيرون إعلان قائمة الزمالك أو الكشف عن ملامح التشكيل في مران الأمس، وفضل إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف ”الخليج 365” ملامح قائمة فريق الكرة التى استقر عليها بنسبة كبيرة، وجاءت ملامح قائمة الزمالك باستبعاد محمد عواد وأحمد نادر وضم محمود جنش ومحمد أبو جبل فى مركز حراسة المرمى، كما استبعد باتريس كارتيرون جميع اللاعبين الناشئين المتواجدين فى معسكر برج العرب، فيما عدا أحمد عيد وأسامة فيصل، كما استبعد كلاً من إمام عاشور ويوسف أوباما للإيقاف.

وضم كارتيرون للقائمة ثلاثى المنتخب الأولمبى محمود حمدى الونش ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح، مع إمكانية ضم أيمن حفنى للقائمة لأول مرة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى معسكر الإعداد.