شكرا لقرائتكم خبر عن والد فريال أشرف لليوم السابع: نصف النهائي مثل الذهب وإنجازها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف عبد العزيز، والد فريال أشرف بطلة منتخب الكاراتيه، أن ابنته تعبت واجتهدت حتى وصلت لنصف نهائي أولمبياد طوكيو.

وقال والدها فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن ابنته لم تحضر حفل تخرج دفعتها فى الجامعة الذى أقيم الخميس الماضى نظرا لمشاركتها فى طوكيو التى تعد الحدث الأكبر.

وأضاف والد فريال أشرف، أن اللاعبة تواصلت معهم فور الصعود وتحدثت إلى والدتها وقالت لها "أنتى السبب فى إنجازى وهذا يحسب لكى أنتى وليس لى".

وأشار أشرف عبد العزيز إلى أن فريال على دراية كبيرة بالجوانب الفنية ولديها عقلية ناضجة تجعلها تعرف كيفية التصرف ورد الفعل فى المباراة، والوصول لنصف النهائي بمثابة الدهب لنا ويحسب إنجازا لمصر جميعها.