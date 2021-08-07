شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحصد المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 16 لصالح المنتخب الإسبانى، وسط تألق ملحوظ للاعبين، يحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد ممدوح هاشم، ومعهم أحمد الأحمر الذى تألق فى أول 20 دقيقة من اللقاء.

بينما يشهد الشوط الثانى تالق ملحوظ للاعب كريم هنداوى حارس الفراعنة و حسن قداح بعدما دفع به الإسبانى جارسيا فى الدقائق الأخيرة ، ولكنت الخبرات الأوروبية لها كلمة أخرى .

و نجح منتخب اليد فى هذه البطولة فى تشريف كرة اليد المصرية و لكن فارق الخبرات الاوروبية كان لها عامل الخسارة فى لقاء اليوم .

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان ، لينافس على الميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة الأربعاء.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.