شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. رئيس الأولمبية الدولية يشهد مباراة فراعنة اليد أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباراة منتخبنا الأول لكرة اليد أمام إسبانيا على المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فى حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد.

ويسعى منتخب مصر بقوة للعودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين ، لاسيما وأن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده و يعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.