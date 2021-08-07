شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلن قائمة محترفى المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين لمباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، يوم 15 أغسطس الجارى، وفقا للوائح حيث يتم إعلان الأسماء قبل انطلاق المعسكر بـ15 يوما.

وينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 30 أغسطس الجارى، استعدادا لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، حيث لم يتحدد موعد المباراتين حتى الآن، ولكنهما سيقامان فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

واستقر حسام البدرى على ضم عدد من لاعبى المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون، واتفق الجهاز الفنى للمنتخب على الاستعانة بـ5 لاعبين، هم أكرم توفيق وأحمد فتوح وأحمد ياسر ريان بجانب الثنائى رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر، لتدعيم صفوف الفراعنة، حيث يعانى المنتخب من نقص المراكز ويعول البدرى وجهازه على هؤلاء اللاعبين لسد الثغرات.

ويجهز اتحاد الكرة خطاباً لإرساله إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بإختيار ملعب برج العرب لإستضافة مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام انجولا خلال سبتمبر المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات المونديال.

وتقرر نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام أنجولا فى شهر سبتمبر المقبل بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى ستاد برج العرب بدلا من القاهرة كما كان مقررا.

وكان حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، طلب إقامة المباراة باستاد القاهرة، وكانت الأمور تسير فى هذا الاتجاه، قبل أن يتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من استاد القاهرة بوجود إصلاحات فى الملعب حاليا وعدم جاهزيته لاستضافة مباراة المنتخب أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل.

وطلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 27 أغسطس الجارى بعد اعلان الجدول المعدل مؤخرا بعد خروج منتخب مصر الأولمبى من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين المحليين قسطا من الراحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.