شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. فريال أشرف: أمى سبب إنجاز الميدالية ولها فضل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه عن سعادتها بعد التأهل إلى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، وقالت إن هذا نتيجة عمل جاد وشاق طوال السنوات الماضية

وقالت فريال فى تصريحات إعلامية، إن أمها سبب الإنجاز الذى وصلت له، موجهة الشكر لكل من ساندها ودعمها.

وأشارت بطلة الكاراتيه إلى أن المرحلة الصعبة قد مرت بها ويتبقى القليل لتحقيق الحلم.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل الى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها فى المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلى لاعبة إيران فى المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثاني.