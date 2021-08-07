شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دقيقة.. منتخب اليد يتعادل مع إسبانيا 23 / 23 فى لقاء حصد برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، أمام إسبانيا بنتيجة 23 / 23 بعد مرور 40 دقيقة من لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 16 لصالح المنتخب الإسبانى، وسط تألق ملحوظ للاعبين، يحيى خالد وأحمد هشام دودو ومحمد ممدوح هاشم، ومعهم أحمد الأحمر.

ويسعى منتخب مصر بقوة إلى العودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين، لاسيما أن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده و يعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف .

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان ، لينافس على الميدالية البرونزية.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.